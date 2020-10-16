Siirt’te görev yapan uzman çavuş M.O.’nun Batman’ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz’da ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki İ.E.’ye, tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. İ.E 32 gündür verdiği yaşam mücadelesini 18 Ağustos salı günü kaybetmişti. Musa Orhan ilk durulmasına çıktı. Peki Musa Orhan tutuklandı mı? | Musa Orhan cezası ne olacak? Detaylar haberimizde...

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

İ.E. intihar etmesine sebep olan ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başladı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde, tabancayla intihar eden 18 yaşındaki İE'nin, geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirttiği Uzman Çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına başladı.

Tutuksuz olarak yargılanan Musa Orhan, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı

Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...

MUSA ORHAN KİMDİR?

Uzman Çavuş Musa Orhan Batman'da 18 yaşındaki İ.E'ye 20 gün boyunca tecavüz ve işkence etti. İ.E'nin iç organları parçalandı ve %80 felçli kalabilir. "alkollüydüm" dedi ve serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

İ.E. intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini verirken, İ.E’nin bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı, ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Orhan'ın ise ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti.

Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

İ.E.'nin ailesi ise, hukuki destek alabilmek için İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi'ne başvurdu. Ailenin talebi üzerine dernek tarafından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunarak soruşturma ve olay hakkında bilgi alma talebinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise, uzman çavuşun serbest bırakılmasını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunarak intiharına neden olduğu gerekçesiyle uzman çavuş Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Musa Orhan, Siirt'te teslim oldu.