Siirt’te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan Batmanlı İpek Er’i on beş gün bir evde tutup sürekli olarak tecavüz ettiği ve sonrasında bu durumu kaldıramayan genç kızın intihar ederek hayatına son verdiği iddia edilmişti. Olayın ardından korkunç gerçek Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ortaya çıktı.

Olayın ilk ortaya çıktığı anda ifadesi alınarak serbest bırakılan daha sonra halktan gelen tepkiler üzerine ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklanan Orhan, 1 hafta sonra ‘Kaçma şüphesi bulunmama’ gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

“Siirt’te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'ın, Batmanlı İpek Er’i 15 gün bir evde tutup sürekli tecavüz ettiği iddia edilmişti.

Bu arada arkadaşlarıyla yazışma yapan Orhan'ın mesajları acı gerçeği ortaya çıkardı;

Naptın gardaş kıza’, ’15 gündür a… koydum gardaş usandım vallaha’, ‘Yuh gardaşım sakın başını yakma’, ‘Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım’, ‘Bir ara bana da getir’, ‘Bakarız’, ‘Hadi lan naz yapma."

NE OLMUŞTU?

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüz ettiği İ.E. (18), intihara kalkışmış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. İ.E’nin suç duyurusunun ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Orhan, genç kızın ölümünün ardından gelen tepkiler üzerine tutuklanmış, 7 gün sonra tahliye edilmişti.