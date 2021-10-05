Musa Orhan'ın avukatından ünlü oyuncu hakkında suç duyurusu! Farah Zeynep Abdullah sert çıktı: Bunu da dosyaya ekle

Oynadığı dizi ve filmlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'in intiharı sonrası geride bıraktığı mektupta genç kıza tecavüz ettiği yönünde ifadeler bulunan Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına oyuncu arkadaşı Ezgi Mola gibi tepki göstermişti.

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği skandala ilişkin paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah hakkında da dava açıldı. Musa Orhan'ın avukatı, müvekkili hakkında sert ifadeler kullandığı gerekçesiyle Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÜNLÜ OYUNCU FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN KONUYA İLİŞKİN FLAŞ PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah konuya ilişkin yaptığı paylaşımda vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini ifade ederek şu notu düştü:

"Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee ne oluyor sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle."