Musa Qurbanly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Qurbanly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Qurbanly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Qurbanly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Qurbanly 13 Nisan 2002 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Musa Qurban oğlu Qurbanlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Qurbanly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Qurbanly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Musa Qurbanly'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Musa Qurbanly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/musagurbanli/

Musa Qurbanly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Qurbanly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musa Qurbanly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Qurbanly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2019 yılında Karabağ

3 Ocak 2021 yılında Zira FK

30 Haziran 2021 yılında Karabağ

Musa Qurbanly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Qurbanly şuan Karabağ takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Musa Qurbanly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 24 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

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