Musa Ramathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Ramathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Ramathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Ramathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Ramathan 13 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Ramathan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sagrada Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Ramathan'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musa Ramathan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MusaRamathan4

Musa Ramathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Ramathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musa Ramathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Ramathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kampala CC

4 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

3 Mayıs 2022 yılında Cincinnati 2

30 Kasım 2022 yılında MFK Vyskov

Musa Ramathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Ramathan şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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