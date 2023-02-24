Musa Yahaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Yahaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Yahaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Yahaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Yahaya 16 Aralık 1997 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Musa Auwal Yahaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Yahaya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Management yapmaktadır. Musa Yahaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Yahaya'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Musa Yahaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/musayahaya88

http://www.instagram.com/musayahaya88/

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http://www.facebook.com/musayahaya.yahaya.94

Musa Yahaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Yahaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Musa Yahaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Yahaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Tottenham Alt.

30 Haziran 2013 yılında Mutunchi Acad.

1 Temmuz 2013 yılında Celta Juvenil A

31 Aralık 2014 yılında Mutunchi Acad.

1 Ocak 2015 yılında Ferroviário

31 Aralık 2015 yılında Mutunchi Acad.

9 Ocak 2016 yılında Portimonense

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto B

6 Ekim 2020 yılında Vizela

1 Temmuz 2021 yılında Académico Viseu

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Radnik Hadzici

Musa Yahaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Yahaya şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Musa Yahaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mutunchi Academy

Nijerya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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