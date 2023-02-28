Musab Al Batat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musab Al Batat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musab Al Batat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musab Al Batat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musab Al Batat 21 Kasım 1993 tarihinde ad-Dhahiriya şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Filistin uyrukludur.Gerçek adı da مصعب البطّاط şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musab Al Batat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Musab Al Batat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 5 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Musab Al Batat'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Musab Al Batat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mosab_battat/

Musab Al Batat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musab Al Batat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musab Al Batat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musab Al Batat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Dhahiriya SC

1 Temmuz 2017 yılında Ahli Al-Khaleel

1 Temmuz 2019 yılında Al-Dhahiriya SC

5 Ekim 2021 yılında Cleopatra FC

Musab Al Batat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musab Al Batat şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Musab Al Batat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shabab Al-Dhahiriya (-2013)

Filistin takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

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