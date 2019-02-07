Musabeylili Öğrenciler Dart’ta birinci oldu

Kilis'in Musabeyli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul Sporları kapsamında açılan kurslarda Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencileri Dart sporunda birinci oldu.

Takım sporları halinde il birinciliğini erkeklerde Serkan Polat, Ahmet Kerim Taş, Muhammed Duran Yüksek ve Hamdi Korkmaz. Kızlarda ise Seher Güven, Feride Gültekin, Hatice Nur Aytekin ve Fatma Zehra Aslan ise ilde takım halinde üçüncü oldu.

Bölge final Maçları 21-22 Şubat tarihleri arasında Batman'da yapılacak. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cevdet Polat, kendilerine her türlü desteği sunan Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'ya teşekkür ettiğini ifade ederek, "Yarışmalarda birinci olan öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılar devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA