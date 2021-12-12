Musaddak ne demek, TDK'ya göre Musaddak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musaddak ne demek? Musaddak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musaddak kelimesi. Peki musaddak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musaddak nedir, musaddak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUSADDAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musaddak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Musaddak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musaddak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Onaylı



MUSADDAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Diploma ile musaddak yüksek iradesi dolayısıyla kendini tebrik ettim.

