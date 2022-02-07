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Musahabe ne demek, TDK'ya göre Musahabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Musahabe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Musahabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Musahabe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Musahabe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Musahabe ne demek, TDK'ya göre Musahabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musahabe ne demek? Musahabe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musahabe kelimesi. Peki musahabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musahabe nedir, musahabe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUSAHABE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musahabe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Musahabe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musahabe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Konuşma, görüşme, söyleşi

MUSAHABE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Musahabe bu vadiye dökülünce tekrar karışmak ihtiyacını duydum.

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