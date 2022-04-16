Musahhih Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Musahhih görev tanımı nedir, Musahhih ne iş yapar, Musahhih olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Musahhih mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Musahhih Tanımı;

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Musahhih Maaşı Ne Kadar? 2022 Musahhih Maaşları

Musahhih maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Musahhih maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Musahhih iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4413.02

Meslek Adı :

Musahhih

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Kodlama, Redaksiyon Ve Benzeri İşler Yapan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Matbaada basılan prova baskılarını orijinalleriyle karşılaştırıp, hataları belirleyerek düzeltilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Musahhih işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dizgiden gelen prova baskıyı alıp, orijinalinin diğer musahhih arkadaşına okutmak,

b) Prova baskıda hata varsa tespit edip işaretlemek,

c) Dizgi yazıyı şekil, anlam ve yayın organının teknik politikası yönünden incelemek,

d) Hata olup olmadığını yazı üzerinde takip ederek estetiğini, kontrol etmek,

e) Estetik olmayan bölümleri yazı üzerinde estetik şekliyle işaretlemek,

f) İşaretlediği hatalı yerlere doğrusunu yazıp eksik olan harf ya da kelimeyi yazarak ilave etmek, fazla olanları çizmek

g) Dizgi yazıyı dizgi bölümüne doğru şekliyle yeniden hazırlanması için göndermek,

h) Dizgiden gelen prova baskıları yeniden kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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