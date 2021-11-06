Müsakkafat ne demek, TDK'ya göre Müsakkafat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsakkafat ne demek? Müsakkafat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsakkafat kelimesi. Peki müsakkafat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsakkafat nedir, müsakkafat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSAKKAFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsakkafat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müsakkafat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsakkafat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzeri damla örtülmüş olan yapılar

