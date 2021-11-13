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Musandıra ne demek, TDK'ya göre Musandıra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Musandıra kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Musandıra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Musandıra nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Musandıra kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Musandıra ne demek, TDK'ya göre Musandıra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musandıra ne demek? Musandıra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musandıra kelimesi. Peki musandıra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musandıra nedir, musandıra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUSANDIRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musandıra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Musandıra kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre musandıra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
- Mutfakta yüksek ve geniş raf

MUSANDIRA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el yordamıyla çıktı.

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