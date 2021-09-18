Musannif ne demek, TDK'ya göre Musannif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musannif ne demek? Musannif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musannif kelimesi. Peki musannif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musannif nedir, musannif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Musannif kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Musannif kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUSANNİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musannif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Musannif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musannif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sınıflandırma işlemi yapan kimse

- Kitap yazan, yazar

