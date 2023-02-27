Musashi Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musashi Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musashi Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musashi Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musashi Suzuki 11 Şubat 1994 tarihinde Montego Bay şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 武蔵 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musashi Suzuki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cherry Sports yapmaktadır. Musashi Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Musashi Suzuki'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Musashi Suzuki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/musatoro0211/

Musashi Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musashi Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Musashi Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musashi Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Albirex Niigata

3 Ağustos 2015 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2016 yılında Albirex Niigata

16 Ağustos 2017 yılında Matsumoto Yama.

31 Ocak 2018 yılında Albirex Niigata

1 Şubat 2018 yılında V-V. Nagasaki

5 Ocak 2019 yılında H. C. Sapporo

18 Ağustos 2020 yılında Beerschot V.A.

11 Temmuz 2022 yılında Gamba Osaka

Musashi Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musashi Suzuki şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Musashi Suzuki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ota, Kiryu Daichi HS

Japonya takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 6 gol atmıştır.

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