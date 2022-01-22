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Müsavi ne demek, TDK'ya göre Müsavi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müsavi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müsavi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müsavi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müsavi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müsavi ne demek, TDK'ya göre Müsavi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsavi ne demek? Müsavi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsavi kelimesi. Peki müsavi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsavi nedir, müsavi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSAVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsavi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müsavi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsavi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eşit

MÜSAVİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi.

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