Musawenkosi Mdluli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musawenkosi Mdluli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musawenkosi Mdluli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musawenkosi Mdluli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musawenkosi Mdluli 21 Nisan 1998 tarihinde Tembisa, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musawenkosi Mdluli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Musawenkosi Mdluli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 19 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Musawenkosi Mdluli'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musawenkosi Mdluli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musawenkosi Mdluli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musawenkosi Mdluli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musawenkosi Mdluli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2020 yılında Sundowns

30 Ağustos 2021 yılında Jomo Cosmos

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

Musawenkosi Mdluli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musawenkosi Mdluli şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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