MUSE Global’den uluslararası franchise imkanı

Yenilikçi erken çocukluk dönemi eğitiminde önde gelen okullardan MUSE Global, ABD ve uluslararası çapta franchise imkanı sunduğunu duyurdu.

Yenilikçi erken çocukluk dönemi eğitiminde önde gelen okullardan MUSE Global, ABD ve uluslararası çapta franchise imkanı sunduğunu duyurdu. James Cameron, Suzy Amis Cameron ve Rebecca Amis tarafından Güney Kaliforniya'da kurulan okulların, öz yeterlilik ile birlikte kişilerarası ve gezegene saygı değerlerini vurgulayarak sürdürülebilir kampüslerinde etkin öğrenme fırsatı sunduğu belirtildi.

MUSE Global kurucu ortağı Suzy Amis Cameron şu ifadeleri dile getirdi: "MUSE, çocuklarımın tutkularını besleyen ve meraklarını gerçek anlamda gideren özgün eğitim deneyimi isteğimin bir sonucudur. Kız kardeşim Rebecca'nın yardımıyla çocuk, toplum ve gezegene odaklanan önemli bir deneyimi geliştirerek sağladık. Her zaman bu inanılmaz programı dünyanın farklı yerlerindeki çocuklara ulaştırmayı hayal ettik ve şimdi de bu hayalimizin bir parçası olarak franchise fırsatları sunuyoruz".

MUSE Global kurucu ortağı ve İnovasyon Departmanı Müdürü Rebeca Amis, iletişim modellerinin beş özelliğinden birisinin farklı kişilik tipleri, ilgi alanları ve tutkulara sahip çocuklar arasında eşitlik oluşturmak olduğunu belirterek, "Bir eğitmen olarak öğrencilerle belirli kişiliklerine göre iletişim kurmak ilham verici. MUSE ailesi büyüdükçe dünyanın farklı yerlerinde daha fazla çocuğu etkileyip anlamlı ve katılımcı eğitim ile toplumlarımız ve gezegenimizde pozitif değişim oluşturabileceğiz" dedi.

MUSE Okulları franchise sisteminin, Seed-to-Table, Maker Space ve World Languages gibi çok sayıda özel eğitim programı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA