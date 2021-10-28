Müselsel ne demek, TDK'ya göre Müselsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müselsel ne demek? Müselsel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müselsel kelimesi. Peki müselsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müselsel nedir, müselsel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSELSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müselsel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müselsel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müselsel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirine bağlı olan, art arda zincirleme olarak gelen



MÜSELSEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Birbirini yaratan müselsel esprilerle söylüyordu.

