Müsemma ne demek, TDK'ya göre Müsemma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsemma ne demek? Müsemma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsemma kelimesi. Peki müsemma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsemma nedir, müsemma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSEMMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsemma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müsemma kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsemma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad verilmiş, adı olan



MÜSEMMA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ismiyle müsemma

