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Müsemmen ne demek, TDK'ya göre Müsemmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müsemmen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müsemmen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müsemmen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müsemmen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müsemmen ne demek, TDK'ya göre Müsemmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsemmen ne demek? Müsemmen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsemmen kelimesi. Peki müsemmen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsemmen nedir, müsemmen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSEMMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsemmen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müsemmen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsemmen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sekizli
- Sekizer dizeli bentlerden oluşan şiir

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