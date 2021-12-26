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Müşevvik ne demek, TDK'ya göre Müşevvik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müşevvik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müşevvik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müşevvik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müşevvik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müşevvik ne demek, TDK'ya göre Müşevvik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşevvik ne demek? Müşevvik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşevvik kelimesi. Peki müşevvik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşevvik nedir, müşevvik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜŞEVVİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşevvik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müşevvik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müşevvik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arzusunu çoğaltan, isteğini artıran
- Ayartan, kışkırtan, önayak olan

MÜŞEVVİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mukavemet müşevviklerine itibar etmeyiniz, felaket getirir.

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