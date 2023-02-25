Mushfiq Nadirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mushfiq Nadirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mushfiq Nadirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mushfiq Nadirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mushfiq Nadirov 24 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Müşfiq Vüqar oğlu Nadirov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mushfiq Nadirov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mushfiq Nadirov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mushfiq Nadirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mushfiq Nadirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mushfiq Nadirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mushfiq Nadirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Qabala

6 Ağustos 2021 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2022 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Mushfiq Nadirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mushfiq Nadirov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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