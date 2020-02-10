MÜSİAD 2. Bölge Sektörel Grup İş Geliştirme toplantısı Fethiye’de yapıldı

MÜSİAD 2. Bölge Sektörel Grup İş Geliştirme toplantısı MÜSİAD Fethiye Şubesinin ev sahipliğinde MÜSİAD Denizli, Muğla ve Bodrum Şubelerinin katılımları ile Fethiye'de gerçekleştirildi. MÜSİAD 2. Bölge Sektörel Grup İş Geliştirme toplantısına katılım iş adamları tarafından yoğun ilgi gördü. Toplantıda iş birliği konusunda birçok konuya yer verildi.

Toplantı hakkında değerlendirme yapan Fethiye MÜSİAD Şube Başkanı Kemal Tufan, "MÜSİAD Muğla, Denizli, Fethiye şubeleri olarak bugün Fethiye'de iş geliştirme toplantısı düzenledik. Arkadaşların tanışıp kaynaşması kendi arasında işbirliklerini arttırabilmesi için düzenlediğimiz toplantıların bu sene ilkini Fethiye'de gerçekleştirdik" dedi.

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün yaptığı değerlendirmede "Bölgesel toplantının ilkini Denizli'de yapmıştık. İkincisini de Fethiye şubemizin ev sahipliğinde yapıyoruz. Amacımız bölgesel işbirliğini, birbirimizle olan alışverişi arttırmak iş geliştirmek" dedi.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, "Farklı ölçeklerdeki, farklı sektörlerdeki ortak 3 büyük ölçekli tüm iş adamlarımızı bir araya getirerek burada birbirleri ile işleri geliştirmelerine, ufuklarının açılması amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Denizli bu işe önderlik etti. Geçen yaz Muğla'da yapmıştık böyle bir toplantıyı. Bu toplantıların işadamlarımız için güzel bir çalışma olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA