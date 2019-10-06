MÜSİAD Antalya’dan Kıbrıs çıkarması

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu ve Üyeleri yavru vatan KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırımların çeşitlendirilmesi konuşuldu.

Anerji ve Ekonomi Bakanı Taçoy: " MÜSİAD'a çok iş düşüyor"

MÜSİAD heyeti, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'u makamında ziyaret etti. Kalabalık bir heyetle yapılan görüşmede hayli stratejik konular istişare edildi. Taçoy: " Türkiyedeki ticari gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gelişmeler bizi son derece memnun etmekte. İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine ciddi önem veriyoruz. Bu konuda biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Ancak bu konuda Müsiad'a çok iş düşüyor" açıklamasında bulundu.

Müsiad Antalya Şube Başkanı Boğaçhab Göksu: " Sayın bakanın öncelikle işbirliği talebimize göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederiz. Kıbrıs bizim için her daim ayrı bir yeri olan bir ülke. Bakan beyin iş birliği çağrımıza vermiş olduğu yapıcı karşılık için tüm ekibimizle elimizden geleni yapmaya hazırız." Diyerek sözlerini noktaladı.

Zaman zaman keyifli anlara da sahne alan görüşmede sayın bakan Taçoyun ilk Türkiye ziyaret planına Müsiad heyeti ile ortak bir ziyaret planlaması eklendi.

Yatırımlar hızlanacak

Ticarette önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Kıbrıs Türk Ticaret odasını da ziyaret eden Müsiad heyeti Cengiz Alp ile ülkeye yapılabilecek yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. İki heyet kalabalık bir görüşme sonucunda birlikte yapılabilecek iş birliği ve organizasyonların artırılması ve daha geniş bir yelpazede etkin bir şekilde istişare edilmesine değindi.

Büyükelçi Başçeri'ye ziyaret

Heyet son olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de ziyaret etti. İki ülkenin tarihi kardeşliğine de değinilen görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin önemine dikkat çekilerek ilişkilerin geliştirilmesi konusunun önemine de sıkça değinildi. KKTC'ye yatırım yapılması, beşeri iş birlikleri ve iş ortaklıkları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Başçeri'ye ziyaret anısına bir plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA