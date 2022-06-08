MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan asgari ücrete zam açıklaması: "Ek bir ödemenin doğru olacağını düşünüyoruz"

Türkiye'de enflasyon yüzde 73,50'ye kadar çıkarken bu durum vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Özellikle milyonlarca vatandaş, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini merak ederken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı bu konuda hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber7'nin haberine göre "Asgari ücrete zam ek bir zammın gerekliği olduğunu belirten Asmalı "Asgari ücret konusunda bizler çalışanımızın insanca yaşama hakkı olduğunu, emeğinin karşılığını zamanında alması gerektiğini hep söyledik. " diyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak geçen yıl asgari ücretin 4.000 lira üzerinde olması gerektiğini ilk söyleyen biz olduk" dedi.

"ÇIPLAK BİR EK ÜCRET GİBİ DÜZENLEME OLMALI"

Enflasyonun yüksek seyretmesinin alım gücünü düşürdüğünü kaydeden Asmalı, şunları söyledi:

"Bu alım gücünü bir miktar daha rahatlatacak düzenlemeye biz de destek veriyoruz. Bu işverenlere bir vergi yükü olarak gelmemeli tamamen çıplak bir ek ücret gibi bir düzenleme olmalı. Asgari ücrete ek bir ödemenin doğru olacağını düşünüyoruz."

"HÜKÜMETİN DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI YATIRIMCILAR İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR İMKANARI SÜTÜNÜN GELİRİ DE ÇOK GÜZEL"

Enflasyon oranında bir faiz artışın olması durumunda Türkiye'deki birçok yatırımın durabileceğini belirten Asmalı," Yüzde 70’in üzerindeki bir kredi oranıyla insanların yatırım yapma iştahı azalırdı. Bu noktada hükümetin düşük faiz politikası yatırımcılar için çok büyük bir imkan. Birçok yatırımcı düşük faiz imkanlarından kredi hacmini büyüterek yatırım yapıyor. Bu manada olumlu buluyoruz. Biz faizin getiri tarafındansa yatırım tarafını düşünüyoruz. Getiri tarafını yaptığımız ticari kazançtan elde etmeyi daha uygun buluyoruz." şeklinde konuştu.

"VERDİĞİNİZ ZAMLAR DA ANLAMSIZ KALIYOR"

Hayat pahalılığının kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Asmalı," Enflasyon rakamlarının bir miktar düşüşe geçmesi sevindirici. İnşallah bu düşüş daha da artarak devam eder. Zira bu noktada verdiğiniz zamlar da anlamsız kalıyor. Enflasyonun aşağı gelmesi noktasında da kalıcı çalışmaların olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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