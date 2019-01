MÜSİAD Başkanı Poyraz’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri

Malatya İş-Kur Müdürü Vahap Toman ve Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Gürbüz, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak söz alan Başkan Muharrem Poyraz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bu görevi en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret göstereceklerini belirterek "MÜSİAD kurum ve kuruluşları ile beraber her zaman iş birliği içerisindedir. Bizlerde iş dünyası olarak her zaman SGK ve İş Kurumumuzla bu özeni gösteremeye devam edeceğiz. Çünkü her iki kurumumuzda bizler için çok önemli. Onlar işlev için her ikimizin arasında bir köprü gibidirler. Bizleri de teşvik ile bilgilendirecekler bizde kendi görevimizde en hızlı bir şekilde paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Malatya İş-Kur Müdürü Vahap Toman ise yeni görevinde Poyraz'a başarılar dileyerek, "Bu süreçte bizimle beraber olacağının teminindeyiz. Öncelikle hep birlikte bu yolda memlekete millete hizmet etmek gayeniz olsun. Bu işlerde size başarılar diliyoruz. Dolayısıyla bizde sivil toplum örgütleri işverenlerimizin temel taşıdır. Bu sivil toplum örgütlerimizin birçok meydana getirdi. Bundan sonra da başkanımda bu konuda kurumumuzla iş birliği içerisinde olacaktır. Bakanımızın da üzerinde durduğu önemli bir husus var. Özellikle işverenlerimize iyi aktarılması bu sürece dâhil edilmesi bizimde bu konuda başkanımla iş ve işleri suratla yerine getirme noktasında kendilerine bu konuda inanıyoruz. Çünkü İş Kur önemli teşvikleri olan kurum ve esnafımıza bu darda gününde özellikle ekonominin şuanda dar boğaza girdiği dönemde kendilerini ifade etmek kurum ve şahsım adına kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Beydağı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Gürbüz'de iş dünyası ve kurumlarla her zaman uzlaşı içerisinde çalıştıklarını belirterek "Bizlerde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerek İş-Kur müdürümüzün söylediği gibi gerek işveren ve ülkemizin menfaatine olabilecek şeyleri her zaman bir arada yapmayı ümit ediyoruz. Bundan sonra bizim kurum olarak bize düşen herhangi bir şey olduğunda Sayın başkanımızın da her zaman yapacağı şeylerde yanındayız. MÜSİAD'ın da bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Teşvikler anlamında da hem bizim hem de İş kurumuzun iki ayağını da tamamlamak gerekiyor" diye konuştu.

