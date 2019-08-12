MÜSİAD Bursa Şubesi üyeleri bayramlaştı
BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Dernek merkezindeki bayramlaşmaya TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen Müfit Aydın, Yıldırım...
BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Dernek merkezindeki bayramlaşmaya TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen Müfit Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Vekili Murat Eryağan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Etkinlikte konuşan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bayramın hayırlar getirmesini diledi.
MÜSİAD Bursa Şubesi Başkan Vekili Eryağan da İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Kaynak: AA
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