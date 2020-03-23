MÜSİAD Bursa Şubesi yönetim kurulu toplantısını online yaptı

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir kapsamında, haftalık yönetim kurulu toplantısını videokonferans yoluyla yaptı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MÜSİAD Bursa Şubesi, videokonferanslı Yönetim Kurulu toplantısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Nihat Alpay, "Koronavirüsle ulusal olarak mücadele ettiğimiz bu süreçte 'Sosyal mesafe en önemli kural' diyerek yönetim kurulu toplantımızı videokonferans aracılığı ile gerçekleştirdik. Toplantıda salgının ekonomik boyutunu değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA