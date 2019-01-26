MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özeren oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesi'nin yeni başkanı Mehmet Özeren oldu.

MÜSİAD Elazığ Şubesinin 21. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan genel kurula AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ile Sermin Balık, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mazhar Ayaz, kurum müdürleri, başkan adayları ve çok sayıda STK temsilci ile üyeler katıldı. Görev süresini tamamlayan Başkan Hasan Uzun, yerine görevi tek liste ile seçime giren Mehmet Özeren'e devretti.

MÜSİAD'ın Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde ve Anadolu sermayesinin sesini yükseltmesinde çok önemli ekonomik ağırlıklı sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olduğunu belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Bir ülkede sivil toplum örgütleri ne kadar güçlüyle o ülke o kadar güçlüdür. Sivil toplum örgütlerinin veya bünyesinde bulundurmuş olduğu kurumların güçlü olmadığı ülkelerde, ülkenin kaynaklarını dahi hiçbir işe yaramadığını hepimiz yakından görüyoruz. Venezuela örneğini, son bir haftadır gündemde çok sık görmekteyiz. Dünyanın en fazla petrolünü ülkelerden bir tanesidir. Şuan da petrol dünyadaki en geçer akçelerden bir tanesidir. Buna baktığınızda belki de Venezuela, dünyanın en süper güçlerinden bir tanesi olması gereken bir ülke. Ama bugünlerde beka ve ayakta kalma mücadelesi veren bir ülke haline geldi. Kaynakların çok olması yeterli bir şey değil. Asıl kaynak güçlü yapılardır. Türkiye'de 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. 15 Temmuz darbe girişim Allah'a hamdolsun, bu milletin yardımıyla bir liderin önderliğiyle püskürtüldü. Dünyada saldırıların, savaşların şekli değişti. Geçmişte kılıç ve oklarla olan bir savaş daha sonradan konvansiyonel silahların ağırlıkla kullanıldığı bir savaşa döndü. Onun ötesine geçildi. Ortadoğu'da yaşatılan vesayet savaşlarının yaşatıldığı bir dönem. Onun ötesinde de günümüzde siber saldırıların ve finansal atakların her daim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde birliğimize ve beraberliğimize çok daha ihtiyacımız var. Bu yönüyle MÜSİAD bu konuda harç olan sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir"dedi.

Görevi devreden Başkan Hasan Uzun ise, " MÜSİAD, ilin Sivil Toplum Kuruluşlarından bir tanesidir. Buradaki başarı ekiple birlikte hatta MÜSİAD üyelerinin başarısıdır. İlimizde bir çok STK var. Onlarla bir araya gelmek, STK platformunun kurulmasında katkı sağlamak onlarla bir araya gelmek ve ne yapmamız gerektiğini, neye ihtiyaç duyduğunu içselleştirmek adına bu çalışmayı da yaptık. Bu enerji devam etti. Diğer STK'larımız da bu durumun farkına vardılar. Hepimiz birlikte paylaşarak bu işi yaparak, anlayarak herkes kendi cephesinde ifade etmeyi tercih ediyor. Ticaret ve Sanayi Odası, STK ve idareciler ilin gelişmesini ve kalkınmasını önemli derecede katkı sağladılar. Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü ve ildeki bir çok kurumun desteği ile bunları yaptık. Ben, iki dönemin içerisinde kime ve nereye gittiysem, hiçbir kimse beni ne üzdü ne de kırdı. Şahsımdan dolayı değil, MÜSİAD'ın kucaklayıcılığı ve biz diyebilmesinden dolayıdır diye düşünüyorum. 4 yıl doldu, artık yeri yeni arkadaşlara vermek ve yeni arkadaşların soluk almalarını, daha iyiye gitmelerini sağlamak amacıyla görevimizi 4'üncü yılımızda arkadaşlara devredelim dedik" diye konuştu.

Genel kurulda Başkan seçilen Mehmet Özeren ise "Ülkemiz ve ekonomimiz büyüyecekse bu hükümetin desteği ve iş adamlarımızın gayreti ile olacaktır. Ekonomimizin zor günler geçirdiği bu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek güven huzur için MÜSİAD ailesi olarak daha fazla çalışacak, üretecek ve daha fazla iş imkanı sağlamak için elimizden gelen imkanları sağlayacağız. Oluşturduğumuz yeni yönetimin hayırlı vesile olmasını temenni ederim. Bizlerde MÜSİAD'ın yüksek ahlak ve yüksek teknoloji uygun olarak var gücümüzle çalışacağımızdan ilimizi ve şubemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden, almış olduğumuz bayrağı daha yukarılara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çıkmış olduğumuz bu yolda üstlendiğimiz bu görevde bizleri yalnız bırakmayacağınıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Milletvekili Sermin Balık'ın konuşmasının ardından genel kurul, plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA