MÜSİAD Karlsruhe Şubesinden İzmir’e iş birliği ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak ve beraberindeki altı iş adamından oluşan heyet, MÜSİAD İzmir Şubesini ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD')nin Ankara, Afyon, Denizli'deki merkezlerinde bir dizi temaslarda bulunduktan sonra İzmir'e gelen (MÜSİAD) Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak ve beraberindeki altı iş adamı, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen kahvaltıdan sonra üyeler; tanışma, ticari faaliyetlerinin genişletilmesi ve ortak projeler konusunda görüşme yaptı.

Başkan Bilal Saygılı, heyete ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Faaliyetlerimizdeki amacımız; öncelikle üyelerimiz arasında ilişkileri geliştirmek, yatırım ve ticaret ortaklıkları kurarak, karşılıklı işbirliklerini hayata geçirmektir" dedi.

"Karlsruhe şubemiz ile güzel projelere imza atacağız"

MÜSİAD'ın, yurt içinde 86 noktada olduğu gibi yurt dışında da 94 farklı ülkede toplamda 224 nokta ile hizmet veren Türkiye'nin dünyadaki en yaygın sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Saygılı, "Bizler, bölgesindeki aktif STK'lar olarak, daha fazla iş birlikleri yapmak ve ortak projeler yürütmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Ufkumuzu da, sadece Anadolu'yla sınırlamıyor, dünyanın dört bir yanındaki üyelerimizle birlikte işbirliklerini hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah bu görüşmelerle Karlsruhe şubemiz ile güzel projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Kamil Manzak da, yaptığı konuşmada, "Ankara, Afyon, Denizli ve İzmir olarak dört şehirlik bir ziyaret programı gerçekleştiriyoruz. Üç şehirden sonra son olarak da İzmir'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretle şubeler arası ilişkilerimizi geliştirmek üzere buradayız. Bu ziyaretlerimizle karşılıklı ticari ilişkilerimizi arttırmak ve iş birliği içerisinde olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir" diye aktardı.

Manzak ayrıca, samimiyeti ve misafirperverliği için Saygılı'ya teşekkür ederek en kısa zamanda İzmir heyetini Karlsruhe'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Başkan Bilal Saygılı ve Başkan Kamil Manzak, yapılan görüşmelerin sonunda MÜSİAD Karlsruhe ile MÜSİAD İzmir'i kardeş şube olarak ilan etti.

Kaynak: İHA