MÜSİAD Konya’da SENYAP Yatırım Ortaklığı tanıtıldı

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen programa konuk olan MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, SENYAP yatırım ortaklığı tanıtımı ve SENPOLY projeleri hakkında bilgi verdi.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, geçtiğimiz hafta açıklanan Ocak ayı ihracat verilerine değinerek; Konya, geçtiğimiz ay, aylık ihracatta tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak 172,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat artışı ile şehrimizin ülke ihracatındaki payının her geçen gün artmasını sağlayan bütün sanayici ve iş adamlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, MÜSİAD öncülüğünde geliştirilen SENYAP yatırım ortaklığı ve SENPOLY projeleri hakkında bilgi verdi. Köse, "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından birisi, uluslararası arenada dev markalarla rekabet edebilecek yeterli sayıda şirket ve girişimciye sahip olamamasıdır. Bunun en temel nedeni ise sermaye birikiminin yetersiz oluşudur. Yeterli sermayenin ve gücün birikmediği bir ortamda, Türkiye'nin gelecek için belirlediği büyük ve iddialı hedeflere ulaşması kolay olmayacaktır. Türkiye'nin, mevcut küresel sistem, pazar ve rekabet koşulları ile başa çıkabilmesi için yeni yol ve yöntemler geliştirmesi, kapasitesini çok daha etkin kullanması kaçınılmazdır. Bu noktada en büyük görev şüphesiz iş dünyasına düşmektedir. Çünkü Türkiye'nin hâlâ en etkin lokomotif gücü, şirketler ve onlara yön veren dinamik girişimcilerdir. Bu tarz girişimlerin ve benzer projelerin yönetim ve ortaklık sürecinde yer alan başarılı, itibarlı ve güvenilir işadamları SENYAP'ı kurdular. SENYAP'ın hedefi, daha büyük ve kazançlı projeler hedefleyen girişimci ve tasarruf sahiplerine yeni fırsat kapıları aralamak; onlara güçlü bir alternatif ve model sunmaktır. SENYAP, ortağını ekonominin içine bir oyuncu olarak katan, onu, bir müşteri gibi olmaktan çıkarıp, bir yatırımcı ve yönetici konumuna yükselten bir sistemdir. Uzun araştırmalar ve pratik uygulamalarla geliştirilen; çok sayıda iş adamı, uzman, akademisyen ve danışmanın katkı verdiği, paylaştıkça büyüyen büyüdükçe daha fazla paylaşan bir sistemin adıdır. SENYAP İşletme Kooperatifi, faizsiz, kat sayılı kar ortaklığı sistemi ile çalışmaktadır. Adaletli dağıtılan helal kazanç düsturuyla ilerleyen SENYAP'ta Ortaklar, yatırdıkları katılım sermayesi miktarından bağımsız olarak eşit söz hakkına sahipler ve yönetim kurulu üyesi olabiliyorlar. SENYAP İşletme Kooperatifi'nin, Türkiye'nin kalkınmasına gönül vermiş, karda da zarar da ortak olmayı kabul eden ortaklara açıktır. SENYAP, gücünü ortağından alan bir iş birliği ve yatırım sistemi olarak tanımlanan projenin Türkiye'nin sermaye yetersizliği yaşadığı alanlarda sermaye oluşturmayı amaç edinmiştir. Ortaya çıkan sermaye, dış ticaret açığı verdiğimiz alanlarda üretime aktarılmaktadır. Örnek olarak, SENPOLY AŞ şirketi aracılığı ile beyaz eşya, yatak, otomotiv, ayakkabı gibi temel sektörlerde kullanılan poliüretanın önemli girdisi poliol üretmektedir. 2019 yılında, bugüne dek tamamen ithal olarak karşılanan Türkiye sanayisinin poliol ihtiyacının yüzde 5'ini SENPOLY karşılayacaktır" dedi.

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse'ye hediye taktim etti.

Kaynak: İHA