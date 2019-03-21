MÜSİAD, Yeni Zelanda’daki saldırılar için 35 dilde kınama mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımlandığı bildirildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımladı.

Terör eylemleri sonrası ortak tavır gösterilmesi amacıyla bir dizi faaliyete imza atan MÜSİAD, meydana gelen olaylar sonrası, 93 ülkede 223 irtibat noktasına ulaşan teşkilat ağı ile dünya genelinde eş zamanlı harekete geçti.

Dernek, İslam karşıtı ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırgan tutumlara dikkat çekmek ve küresel ölçekte bilinç oluşturmak amacıyla yurt dışındaki şubeleri üzerinden basın kuruluşları ve kamudaki muhataplarıyla iletişime geçerek kamu diplomasisi uyguladı.



Başta, Asya, Avrupa, Afrika, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Latin Amerika ve Amerika olmak üzere tüm dünyada basın bildirisi yayınlayan MÜSİAD, İngilizce, Almanca, Arapça, Gürcüce, Malayca, Özbekçe, Çince, Kazakça, Hinduca, Azerice, Fransızca, Yunanca, Makedonca, Arnavutça, Bulgarca, Boşnakça, Endonezce, Sawihi, Rusça, Portekizce, İspanyolca, Havsaca, Farsça, Lingola, Felemenkçe, Japonca, Hausa, Kiswahili, Sri Lanka Dili, Urduca, Danca, Kırgızca, Tatarca, Macarca ve Türkmence'den oluşan 35 dilde kınama mesajına imza attı.





- "İslamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzem"





Saldırının gerçekleştiği günden bir gün sonra, MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk öncülüğünde, hastanede tedavi gören Türk vatandaşlarını ziyaret eden MÜSİAD heyeti, saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan, Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aileleri ile temasa geçerek onlara destekte bulundu.



Hastane ziyaretlerinin ardından kriz masası kurulan yerlere giden MÜSİAD heyeti, oradaki Müslüman liderlerle bir araya gelerek yapılması gereken yardımlar hususunda istişareler gerçekleştirdi.



MÜSİAD heyeti, daha sonra terörist saldırının ardından Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi ve akabinde de saldırıda yaralananların aileleriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









Kaynak: AA