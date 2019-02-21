MÜSİAD’a ziyaretler devam ediyor "Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyareti"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Malatya esnafının olduğu kadar, ülkemiz genelindeki tüm esnaf camiasının da sorunları ve beklentileriyle de ilgilenmesi, ekonomik ağırlıklı bu sorunların çözümleri için devletin zirvesine, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığa ve Bakanlıklara kadar taşıyıp çözüm üretmesiyle MESOB sadece bölgenin değil, Konfederasyona bağlı tüm birlikler arasında da iyi bir yer edinmeyi başarmış bir kurumumuzdur. Esnaf ve sanatkarlar odası, esnaf ve sanatkarlar ile bunların yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak için kurulmuş bir meslek kuruluşumuzdur. MÜSİAD Malatya şubemizde 26 Ocak'ta bir görev değişimi gerçekleşti üyelerimiz bizleri bu göreve layık gördüler bizlerde bu görevi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber en iyi bir şekilde layığıyla yerine getirmeye çalışacağız. MÜSİAD Kurumsal kimliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman iş birliği içerisinde olmaya özen göstermiş ve göstermeye devam edecektir. Malatya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği de bizim için önemli bir kurumdur. Kendileriyle önümüzdeki dönemde iş birliği içerisinde olacağımızı ve şehrimizin faydasına olacak projelerde beraber hareket etmek için gayret göstereceğimizin bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, "Önemli olan Malatya ve Malatya'dan sonra Türkiye'dir. MÜSİAD gibi güzide bir makama seçildiğiniz için sizleri kutluyorum. Önemli olan birlik beraberlik içerisinde ortak akılla Malatya'yı idare etmek, Malatya'yı ileriye götürmek, Malatya'nın sorunlarına çözüm bulmak. Bu sorunları beraber çözüp Malatya'nın menfaatleri için çalışmak. Ben MÜSİAD camiasını yıllardan beri güzide bir yer olarak görüyorum. Her zaman İttifakımız üst düzeylerde olmuştur. Bundan sonra da gerek Malatya gerek Türkiye'de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.