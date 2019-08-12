MÜSİAD’da geleneksel bayramlaşma programı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesinde her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma kahvaltısı bu yıl da MÜSİAD ailesini bir araya getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programa MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eski başkanlar ve üyeler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Kurban Bayramı nedeniyle kahvaltıda bir araya geliyoruz tüm misafirlerimizin bayramını kutluyorum. MÜSİAD ailesi olarak bayram sabah kahvaltı programında yine bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Allah bizleri nice bayramlara kavuştursun inşallah. Davetimizi kırmayıp gelen tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Kurban Bayramını kutlayarak, "Ben de Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak, MÜSİAD ailesinin bir ferdi olarak Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlar bir araya geldiğimiz, birlik ve beraberliğimizin perçinleştiği günler. MÜSİAD ailesi de memleketimiz için gayret içinde olan bir derneğimiz. Bu ailede olmaktan dolayı gerçekten gururluyum" diye konuştu.

Kaynak: İHA