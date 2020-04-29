MÜSİAD’dan Erbaş’a destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, verdiği hutbe sebebiyle bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek açıklamasında bulundu.

Hacı Bayram Veli Camii'nde geçen Cuma günü temsili Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinin bir bölümünde İslam'da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlattı. Verdiği hutbe nedeniyle bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalan Erbaş'a destek açıklamasında bulunan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ey insanlar! canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulunmuş, eşcinsellik, zina, gayrimeşru hayat ve her türlü fuhşiyatın toplumlarda çeşitli sorunlara yol açtığına değinmiş ve "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanarak erdemli bir öğütte bulunmuştur. İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma Hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kuran'ı temel alarak ifade ettiği sözler, birtakım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Sayın Erbaş'ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir" dedi.

Kaynak: İHA