MÜSİAD’ın ‘Vizyoner Zirvesi’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Türkiye'nin en büyük ve küresel ölçekte en yaygın sermaye platformu MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen "VİZYONER Zirvesi" "Dijital Gelecek" temasıyla 27 Kasım 2019 tarihinde 3. kez kapılarını aralayacağını belirtti.

Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönüşümlerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirten Tosun, zirvede, Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşmacı olarak yerini alacağını söyledi.

"İnsan odaklı milli üretim"

Tosun, "İnsan odaklı milli üretim" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere dikkat çekmek amacıyla; bu yılki Vizyoner19 Zirvesi'nin konusunu "Dijital Gelecek" olarak belirlemiştir. Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik çalışmalar ve teknolojinin sosyal ve ekonomik değişimleri kapsamlı bir şekilde ele alınacak" dedi.

"Türkiye ve dünyanın önde gelen isimleri Vizyoner19'da buluşuyor"

Türkiye ve dünyanın önde gelen isimleri Vizyoner19'da buluşuyor buluşacağına vurgu yapan Tosun," Türkiye'nin kalkınması, gelecekte daha fazla söz sahibi bir ülke olması ve toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programda, kitapları ve konuşmalarıyla dünya çapında ses getiren Geopolitical Futures'un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman, etkinliğin keynote konuşmasını yapacak. Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Zirvede ayrıca; Mindmaze Yapay Zeka Teknolojileri Lideri Martin Ciupa, Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü, Digital Reality Pazarlama Direktörü Ömer Wilson, Havelsan Genel Müdür ve Ceo'su Ahmet Hamdi Atalay, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Uipath Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Hepsiburada Ceo'su Murat Emirdağ, Stratejist Abdullah Çiftçi, Türkiye Otomobili Girişim Grubu Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, IGA Ceo'su Kadri Samsunlu, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Yıldırım, Av. Arb. Kerim Altıntaş, IOT teknolojilerinde patentli ürünlere sahip yerli ve milli üretici Teknopalas Genel Müdürü Fahrettin Oylum, Dünyanın en büyük melek yatırım ağı Keiretsu Genel Müdürü Duygu Eren ve ülkemizin ve bölgemizin önemli melek yatırımcılarından Grow In Emea Kurucu Ortağı Ali Rıza Babaoğlan, SmartEnergy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Takas Bank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu olmak üzere; alanında öncü birçok isim konuşmacı olarak yer alacak" şeklinde konuştu.

"Vizyoner19 Zirvesi ile dijital dönüşüm sürecine dikkat çekmek amaçlanıyor"

Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekmeyi amaçladıklarını, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını dile getiren Tosun," Türkiye'nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını, bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye'nin aktif rol almasının, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına elzem olduğunu kaydetti.

Dijitalleşme sürecinin gelecek 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağına da değinen Tosun, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını belirtti. Türkiye'nin "milli ve yerli üretim" mottosuyla özellikle son dönemde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurguladı.

İş ve akademi dünyasından 7 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirve 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA