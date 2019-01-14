MÜSİAD’tan 2018 değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi Başkanı Reşit Ürper, 2018 yılına ilişkin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

MÜSİAD Manisa Şubesi Başkanı Reşit Ürper, 2018 yılında yürüttükleri faaliyetleri değerlendirdi. Sanayici ve iş insanlarıyla birlikte 2018 yılında ülke ekonomisinin kalkınması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ürper, "2018 yılında meydana gelen dövizdeki ani yükselişle ilgili genel merkezimiz ve hükümet yetkilileri ile sürekli iletişim halinde kalarak yaşanmakta olan ve yaşanabilecek tüm risk ve alternatifleri Manisalı iş insanları ile anında paylaşımda bulunup bilgilendirme sağladık. MÜSİAD Karz-ı Hasen (Güzel Borç) uygulaması ile, ahilik geleneğimizde de bulunan, zor durumda bulunan işletmecilere belirli şartlarda borç verilmesi, bakkallardaki vatandaşlarımıza ait borç defterinden tanınmayan bir kişinin rasgele seçilip borcunun ödenmesi gibi uygulamaların faaliyete geçmesi ve artarak bu geleneğin devam etmesi için çalışmalarda bulunduk. Sektör kurullarımızla Manisa'daki farklı sektördeki üyelerimizi kendi sektörlerinde faaliyette bulunan farklı şehirlerimizdeki işletmecilerle eşleştirilerek birlikte çalışabilme, benzer sorunların daha güçlü çözümü, benzer önerilerin faaliyete geçebilmesi imkanlarının gerçekleşmesine vesile olduk. Ticari itibar ve ticari ahlak gibi konulara önem veren yeni işletmecilerimizle tanışıp kendilerini derneğimize üye olarak katarak büyüme sağladık. Farklı şehirlerde gerçekleşen MÜSİAD İş Geliştirme Toplantılarına katılım sağlayarak işlerini geliştirmek isteyen üyelerimizin yeniliklerle karşılaşmasına vesile olduk" dedi.

2019 yılı hedeflerin hakkında bilgi veren Başkan Ürper, "Yurt içi ve yurt dışı iş gezileri gerçekleştirilerek işletmelerimizin yeni bağlantılar kurmasına yardımcı olunması. B2B olarak bilinen ve işletmecilerin bire bir iş görüşmesi yaparak karşılıklı ticaret hacimlerinin artırılması imkanının özellikle yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilerek üyelerimizin ihracat imkanlarının geliştirilmesini sağlayacağız. Üyelerimizin ortak bir iş fikrinde bir araya gelerek yatırım yapmasının sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki farklı konularda sorun ve çözüm önerileri ile ilgili çalışma grubu oluşturularak hükümetimize sunulmak üzere raporlar hazırlayacağız. Yerel yöneticilerimizle sürekli temas halinde bulunarak ilimiz sorunlarının çözüme kavuşturulması için destek olacağız. Farklı şehirlerde gerçekleşen MÜSİAD Genel İdare Kurulu, İş Geliştirme Toplantıları, sektörel toplantılara katılım sağlanacak. 2019 yılında gerçekleşecek olan dünya markası olmayı başaran yerli ve yabancı firma yöneticilerin katılacağı ve gelecek vizyonlarını aktaracağı MÜSİAD VİZYONER organizasyonuna, üyelerimizle birlikte, ilçeleriyle birlikte ilimizin tüm yöneticileri de davet edilerek katılım sağlamayı hedefliyoruz. 2018 yılında ülkece yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntıların bir an önce giderilmesi için eylem planlarına uyulmasının sağlanması ve iş insanlarımızın bu konuda yapabileceği tüm faaliyetlerle ilgili hükümet yöneticilerimizle yapılacak toplantılarda alınan kararlar ve verilen bilgilerin ilimiz esnaf ve sanayicileri ile paylaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA