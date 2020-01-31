MÜSİAD’tan Başkan Ceyhun’a tebrik ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Tosun, "Görüşme sırasında Kütahya'nın ekonomik sorunlarını dile getirdik. Görüşmede inşaatı yarım kalan Kütahya Şehir Hastanesi, Zafer OSB'ye yatırımcıların getirilmesi, Balıkesir-Kütahya yolunun acilen bitirilmesi, Başta Dumlupınar olmak üzere Kütahya ve ilçelerinin Turizm alanlarının Türkiye'ye tanıtılması ve diğer sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. MÜSİAD Kütahya olarak, Kütahya için üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazır olduğumuzu il başkanımıza bildirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA