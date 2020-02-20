MÜSİAD’tan lise öğrencilerine yabancı dil konferansı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Şubesi tarafından, Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda "Yabancı Dilin Önemi ve Yurt Dışı Eğitim Programları" konulu konferans düzenlendi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinden Fevzi Turan'ın Düzce il merkezinde faaliyette bulunan firması Makrodil Universal Language Academy Kurum Müdürü Uzman Emre Dil tarafından verilen konferansta öğrencilere "yabancı dil konusunda ülkemizin durumu, yabancı dilin öğrencilere katacakları faydalar, neden yabancı dil öğrenemiyoruz, yabancı dil konusunda yurt dışında yapılabilecek çalışmalar" konularında bilgiler aktarıldı.

Konferansa MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Hüseyin Uysal, MÜSİAD Yönetimi ve gençlik kurulu üyeleriyle okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Hüseyin Uysal, okullarında öğrencilere yönelik böyle bir programın gerçekleşmesini sağladıklarından dolayı MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başta olmak üzere Makrodil Universal Language Academy firması sahibi Fevzi Turan, Kurum Müdürü Uzman Emre Dil ve tüm MÜSİAD yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA