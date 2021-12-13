Musibet ne demek, TDK'ya göre Musibet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musibet ne demek? Musibet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musibet kelimesi. Peki musibet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musibet nedir, musibet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUSİBET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musibet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Musibet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musibet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey

- Uğursuz



MUSİBET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onlar hızla geçer veya düşer, musibeti sineye çekmek millete düşer.

