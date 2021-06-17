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  3. Müsilaj canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor

Müsilaj canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor

İzmit Körfezinin derinliklerinde, Dalgıç Levent şişman'ın görüntülediği deniz salyasının (müsilaj), beyazlaşarak alt tabakada çürümeye başladığını fark etti. Çürümeye başlayan deniz salyası, deniz canlılarının hayatını tehlikeye atıyor.

Müsilaj canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası, denizin dibinde görüntülendi. Gölcük ilçesinde bulunan Halıdere'de dalış yapan Levent Şişman, salyanın suyun altında beyazlaşarak, alt tabakada çürümeye başladığını fark etti.

Müsilaj canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor

İlk kez deniz salyasının siyahlaşmış halini gördüğünü söyleyen Şişman, "Bu bizim ilk kez gördüğümüz bir görüntü. Suyun altında beyazlaşıp, alt tabakada da siyahlaşmış yani çürümeye başlamış. Müsilaj ocak ayında ortaya çıktı. Bunlar aslında kademe kademe ilerliyor. Birinci kademede suyun altında bir kar bulutu gibi başlamıştı, daha sonra şubat ve mart aylarında tabaka tabaka sakız şeklinde bir kıvamda oldu. Daha sonra bu yoğunlaştı ve denizin üstüne çıkmaya başladı" dedi.

"HAYVANLARIN SOLUMASI ZORLAŞIYOR"

Müsilajla ocak ayından bu yana mücadele edildiğine değinen Şişman, "Bu daha önceki yıllarda da oluyordu. Bu yoğunlukta değildi, ilk defa bu yoğunlukta oldu. Şimdi bu gördüğüm görüntü, deniz tabanındaki tahribat ilk kez karşıma çıkıyor. Evet bundan 1 ay öncesine kadar ölü canlılar, ölü balıklar oluyordu. Solungaçların içine giren müsilaj, hayvanın solumasına engel olarak öldürüyordu." ifadelerini kullandı.

Müsilaj canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor

"DAHA KÖTÜ SENARYOLAR VAR"

Levent Şişman, deniz tabanında beyazlaşma olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Beyazlaşma dikkatimi çekti. Topak topak deniz tabanını örtmüş, altında kalan canlıları da boğmuş, resmen öldürmüş. Bunun altında yengeç var, ekosistemdeki canlılar, deniz otları, deniz çayırları, yosunlar var. Bunlar, balıkların yumurtalarını bıraktıkları yerler. Bunların ölümlerine sebep olmuş. Tabakayı kaldırdığımız zaman da siyahlaşıp çürüme söz konusu. Sürekli dalış yapan bir derneğiz. Bunun ilerisinde daha kötü senaryolar olduğunu düşünüyorum. Marmara Denizi bize ait bir deniz. Böyle ilerlerse bunu kullanamayacağız" ifadelerini kullandı.

Müsilaj canlı hayatını tehdit etmeye devam ediyor

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