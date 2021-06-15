Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Kanal İstanbul projesinde kaçak şantiye iddiası: İSKİ'nin arazisine el konduğu öne sürüldü! Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı!Çevre bilinci için harekete geçildi! Pendik'in incisi Aydos Ormanı'nda büyük temizlikHADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILARTikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur-Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a atıfta bulunduFalcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Bu kez sakatlanmadı ama Kovid-19 testi pozitif çıktıMarmara mücadelesine Pendik Belediyesi'nden büyük destek! Deniz dibindeki atıklar temizlendiPes artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 7 gündür devam eden Marmara Denizi'ndeki müsailaj temizliğine ilişkin son bilgileri aktardı. Bakan Kurum, 7 günde 2 bin 684,5 metreküp deniz salyasının temizlendiğini belirtti.

Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

Marmara Denizi'nde büyük tehlike arz eden ve gündemi günlerce meşgul eden müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde devam ediyor. 7 gün önce başlatılan çalışmalar sonucunda, Marmara Denizi'nden toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajın temizlendiği öğrenildi.

2 BİN 684,5 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi. Seferberlik kapsamında çalışmaları her gün artırarak devam ettirdiklerini belirten Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

İLLERE GÖRE TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI

7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."

Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT