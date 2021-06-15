Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 7 gündür devam eden Marmara Denizi'ndeki müsailaj temizliğine ilişkin son bilgileri aktardı. Bakan Kurum, 7 günde 2 bin 684,5 metreküp deniz salyasının temizlendiğini belirtti.
Marmara Denizi'nde büyük tehlike arz eden ve gündemi günlerce meşgul eden müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde devam ediyor. 7 gün önce başlatılan çalışmalar sonucunda, Marmara Denizi'nden toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajın temizlendiği öğrenildi.
2 BİN 684,5 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi. Seferberlik kapsamında çalışmaları her gün artırarak devam ettirdiklerini belirten Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.
İLLERE GÖRE TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI
7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 15, 2021
14 Haziran'da temizlediğimiz 518 m³ ile birlikte toplamda 2⃣6⃣8⃣4⃣,5⃣ m³ müsilajı bertarafa gönderdik. ?#MarmaraHepimizin