Müsilajdan kurtulmak için adım adım! Bakan Kurum duyurdu: 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilaj temizlendi!

Marmara Denizi'nde büyük tehlike arz eden ve gündemi günlerce meşgul eden müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde devam ediyor. 7 gün önce başlatılan çalışmalar sonucunda, Marmara Denizi'nden toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajın temizlendiği öğrenildi.

2 BİN 684,5 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışması kapsamında 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği seferberliğine ilişkin bilgi verdi. Seferberlik kapsamında çalışmaları her gün artırarak devam ettirdiklerini belirten Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI

7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."