Müsilajla mücadele çalışmalarına Tuzla'dan destek veriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında yürütülen çalışmalara Tuzla Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Marmara'yı aylardır etkisi altına alan müsilajın temizlenmesi için ekipler seferber oldu. Tuzla sahilde katı sıvı emici aracıyla devam eden müsilaj temizleme çalışmalarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı. Yazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsilaj temizleme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdüğünü ifada etti.

"ZAMAN ZAMAN ARTIŞ VE AZALMA GÖZLENİYOR"

Müsilajda zaman zaman artış ve azalışlar olduğunu belirten Yazıcı, "Bakanlık bu işe tam manasıyla girdi. Birçok yerden alınan desteklerle kıyı kenar çizgisinde olan illerin desteğiyle çalışmalar devam ediyor. İnşallah Tuzla'mızın İstanbul ile birlikte iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz." dedi.

"DENİZİMİZE GÖZBEBEĞİMİZ GİBİ BAKMALIYIZ"

Yazıcı, Marmara Denizi'nin müsilajdan kurtulması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Marmara'ya kıyısı olan illerde 25 milyon insan yaşıyor. Hepimizin birlikte denize göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor. İstanbul'da ve Marmara'ya kıyısı olan illerde kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinin kapasitelerini artırmasıyla birlikte Marmara Denizi ve Tuzla'mızın eski haline dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.