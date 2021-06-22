Müsilajla mücadele sürüyor! Marmara Denizi'ne nefes olacak! Oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara'yı etkisi altına alan müsilajla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Artan müsilaj yoğunluğu denizlerdeki oksijen seviyesinin düşmesine neden olurken aynı zamanda deniz yaşamını tehdit ediyor. Denizin yüzeyinin kirlenmesinin yanı sıra deniz dibinde de etkili olan müsilaj ekosisteme ciddi zararlar veriyor. Deniz canlıları müsilaj nedeniyle ölürken, öte yandan motorları zarar gören deniz araçları da arıza yapıyor.

DENİZE OKSİJENİ ARTTIRACAK CİHAZLAR BIRAKILDI

Marmara'da kabus olan müsilaj mücadelesi hız kazandı. Denizi tekrar canlandırmak için oksijen seviyesinin yükseltilmesi için düğmeye basıldı. Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı. Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti. Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı