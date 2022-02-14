KDV hangi ürünlerde düştü ? Gıda ürünlerinde KDV indirimi nedir, ne zaman başlayacak 2022?İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu anlar! TIR'ın üzerindeki iş makinesi 3 aracın üzerine devrildiErkek sevgiliye Sevgililer Günü mesajı uzun, anlamlı 2022|En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları, sözleri kadınaMusır ne demek, TDK'ya göre Musır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji'den 20 il için çifte uyarı! Kar yağışı, karla karışık yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumuSigorta Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGalvanoplasti ne demek, TDK'ya göre Galvanoplasti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Medikal Muhasebe Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKet ne demek, TDK'ya göre Ket kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İzoterm ne demek, TDK'ya göre İzoterm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Musır ne demek, TDK'ya göre Musır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Musır ne demek, TDK'ya göre Musır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Musır kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Musır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Musır nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Musır kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Musır ne demek, TDK'ya göre Musır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musır ne demek? Musır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musır kelimesi. Peki musır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musır nedir, musır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUSIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Musır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir söz veya düşüncede direnen, ayak direyen (kimse)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT