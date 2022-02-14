Musır ne demek, TDK'ya göre Musır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musır ne demek? Musır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musır kelimesi. Peki musır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musır nedir, musır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUSIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Musır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir söz veya düşüncede direnen, ayak direyen (kimse)

