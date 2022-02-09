Müşirlik ne demek, TDK'ya göre Müşirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşirlik ne demek? Müşirlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşirlik kelimesi. Peki müşirlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşirlik nedir, müşirlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜŞİRLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşirlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müşirlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mareşallik

