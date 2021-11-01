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Muska ne demek, TDK'ya göre Muska kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muska kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muska ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muska nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muska kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muska ne demek, TDK'ya göre Muska kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muska ne demek? Muska TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muska kelimesi. Peki muska ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muska nedir, muska kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUSKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muska kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muska kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muska kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde dinsel veya büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne, yazılı kâğıt vb., hamaylı
- Üçgen biçiminde katlanmış olan şey

MUSKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsan, üstünde tercihen boynunda mutlaka bir muska taşımalıydı.

MUSKA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- muska böreği

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