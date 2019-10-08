MUSKİ’den Bodrum’da su baskınlarına kısa sürede müdahale

Bodrum'da gece saat 03:30 sıralarında başlayan ve gün boyu etkili olan yağmur yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Gün boyu devam eden ve ara ara Bodrum'u etkisi altına alan yağmur yağışında metrekareye 68,8 kilogram yağış düştü. Gelen ihbarları kısa sürede değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbarlara 87 personel 30 araçla müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara kısa sürede müdahale edildiği açıklandı. Gelen ihbarların 6'sı karayollarına ait mazgalların tıkanıklığı, 3'ü dere seviyesinin yükselmesine yönelik ihbar, 7 ayrı konut su baskını ihbarı ve 1 adet iş yeri su baskını olduğu açıklandı. Gelen ihbarlarından 6 konut, 1 iş yerine kısa sürede müdahale edilirken mazgallarda yaşanan tıkanıkların kısa sürede giderildiği açıklandı.

Kaynak: İHA