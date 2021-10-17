Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKüçücük bedeniyle tutunamadı, minik Metehan feci bir şekilde can verdi!Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıKasa Sorumlusu/Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıÇay Servis Elemanı (Askıcı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMüşküle ne demek, TDK'ya göre Müşküle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhasebe Yetkili Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıDiğer Muhasebeciler Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSon dakika! Bakan Varank, Cumhurbaşkanı kararı diyerek duyurdu: "Yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek"Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Müşküle ne demek, TDK'ya göre Müşküle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müşküle ne demek, TDK'ya göre Müşküle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müşküle kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müşküle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müşküle nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müşküle kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müşküle ne demek, TDK'ya göre Müşküle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşküle ne demek? Müşküle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşküle kelimesi. Peki müşküle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşküle nedir, müşküle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜŞKÜLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşküle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müşküle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağ bozumuna yakın bir zamanda yetişen, kalınca kabuklu, iri ve uzun taneli bir üzüm

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT