Müşküle ne demek, TDK'ya göre Müşküle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşküle ne demek? Müşküle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşküle kelimesi. Peki müşküle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşküle nedir, müşküle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜŞKÜLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşküle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müşküle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağ bozumuna yakın bir zamanda yetişen, kalınca kabuklu, iri ve uzun taneli bir üzüm

